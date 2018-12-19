Трамп пообещал, что стена на границе с Мексикой будет красивой

19 Дек. 07:45 2018-12-19T07:45:16+03:00

По словам президента США, речь идет не о бетонном сооружении, а о "художественно оформленной" металлической конструкции

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Стена, которая появится на границе между Мексикой и Соединенными Штатами, будет не только защищать американскую территорию от проникновения нелегальных мигрантов, но и представит собой красивую "художественно оформленную" конструкцию. Такое заявление сделал хозяин Белого дома Дональд Трамп в ответ на претензии демократов, которые выступают против строительства.

"Мы строим не бетонную стену, мы строим художественно оформленную конструкцию из стальных реек, сквозь которую можно прекрасно видеть. Она будет красивой и одновременно с этим даст нашей стране безопасность, которую заслуживают наши граждане", - написал американский лидер у себя на странице в Twitter.

Стоит напомнить, что строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа. Таким образом он решил остановить поток нелегальных мигрантов из Латинской Америки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что возведение первых участков стены уже начато.