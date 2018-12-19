2018-12-19T09:25:46+03:00
Политика

На Украине день рождения Бандеры стал официальным праздником

В 2019 году украинцы впервые отметят эту дату
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments96
Факельное шествие в Киеве в день рождения Степана БандерыФакельное шествие в Киеве в день рождения Степана БандерыФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
Изменить размер текста:

День рождения украинского националиста Степана Бандеры стал на Украине официальным праздником. Верховная рада одобрила постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в котором указано, что 1 января украинцы отметят 110 лет со дня появления на свет создателя "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ).

Кроме того, в 2019 году украинцы отпразднуют дни рождения Валерия Лобановского, Казимира Малевича, Симона Петлюры и других известных личностей. Минобразования к каждой из этих памятных дат поручено готовить и проводить в воспитательных целях тематические уроки, сообщает телеканал "112 Украина".

Не останутся в стороне Национальный банк Украины, который выпустит памятные монеты, и "Укрпочта", которая напечатает портреты Бандеры и Петлюры на марках и конвертах.

Напомним, что на Украине в день рождения Бандеры националисты проводят факельные шествия. Как писал ранее сайт kp.ru, начиная с 2007 года шествия стали массовыми и все более организованными, а с 2013 года - жесткими по антироссийской риторике.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза