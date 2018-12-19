На Украине день рождения Бандеры стал официальным праздником

19 Дек. 08:56 2018-12-19T09:25:46+03:00

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День рождения украинского националиста Степана Бандеры стал на Украине официальным праздником. Верховная рада одобрила постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, в котором указано, что 1 января украинцы отметят 110 лет со дня появления на свет создателя "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в РФ).

Кроме того, в 2019 году украинцы отпразднуют дни рождения Валерия Лобановского, Казимира Малевича, Симона Петлюры и других известных личностей. Минобразования к каждой из этих памятных дат поручено готовить и проводить в воспитательных целях тематические уроки, сообщает телеканал "112 Украина".

Не останутся в стороне Национальный банк Украины, который выпустит памятные монеты, и "Укрпочта", которая напечатает портреты Бандеры и Петлюры на марках и конвертах.

Напомним, что на Украине в день рождения Бандеры националисты проводят факельные шествия. Как писал ранее сайт kp.ru, начиная с 2007 года шествия стали массовыми и все более организованными, а с 2013 года - жесткими по антироссийской риторике.