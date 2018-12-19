2018-12-19T11:01:36+03:00
Политика

В Кремле рассказали, какие вопросы могут прозвучать на пресс-конференции Путина

Вероятнее всего, президенту России нужно будет прокомментировать экономическую ситуацию в стране, а также происходящее в мире
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments44
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В рамках проведения ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, вероятнее всего, прозвучат вопросы, касающиеся международной повестки дня, в частности, отношений между Москвой и Вашингтоном, а также экономической ситуации в стране.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что в последние годы международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной.

Также ожидается, что президенту зададут вопросы по региональной тематике, поскольку в зале будут присутствовать журналисты из областных СМИ. Песков отмечает, что обычно темы таких обсуждений абсолютно разные и не пересекаются, поэтому сложно сказать, о чем именно пойдет речь.

"Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске", — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году большая пресс-конференция Путина пройдет в 20 декабря. Аккредитацию на данное мероприятие получило рекордное количество представителей СМИ — 1702 человека.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза