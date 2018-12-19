В Кремле рассказали, какие вопросы могут прозвучать на пресс-конференции Путина

19 Дек. 10:41 2018-12-19T11:01:36+03:00

Вероятнее всего, президенту России нужно будет прокомментировать экономическую ситуацию в стране, а также происходящее в мире

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В рамках проведения ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, вероятнее всего, прозвучат вопросы, касающиеся международной повестки дня, в частности, отношений между Москвой и Вашингтоном, а также экономической ситуации в стране.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что в последние годы международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной.

Также ожидается, что президенту зададут вопросы по региональной тематике, поскольку в зале будут присутствовать журналисты из областных СМИ. Песков отмечает, что обычно темы таких обсуждений абсолютно разные и не пересекаются, поэтому сложно сказать, о чем именно пойдет речь.

"Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске", — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в 2018 году большая пресс-конференция Путина пройдет в 20 декабря. Аккредитацию на данное мероприятие получило рекордное количество представителей СМИ — 1702 человека.