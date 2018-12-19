19 Дек. 11:44 2018-12-19T11:49:19+03:00

В Японии пилоты в обязательном порядке будут проходить тесты на алкоголь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящий момент авиаторам не разрешается употреблять алкоголь менее чем за восемь часов до полета

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Правительство Японии представило проект постановления, благодаря которому впервые в истории страны будут введены тесты на алкоголь для пилотов гражданской авиации. Впоследствии они будут распространены и на других сотрудников летного состава, сообщило информационное агентство Kyodo.

Специалисты министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, считают, что предельная допустимая норма алкоголя будет зафиксируется на отметке 0,09 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

Правительство страны намерено сделать подобные тесты обязательными. В настоящий момент в Японии не существует официально установленной предельной нормы алкоголя для пилотов.

Авиатором лишь не разрешается употреблять алкоголь менее чем за восемь часов до полета. Тем не менее, выполнение этого правила никак не проверяется.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Японии пьяный пилот получил 10 месяцев тюрьмы за попытку попасть на борт.