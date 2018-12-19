Госдума окончательно приняла закон против жестокого обращения с животными
Госдума в среду окончательно приняла закон об ответственном обращении с животными, под которым, в частности, запрещается держать диких зверей в домашних условиях.
Закон направлен на защиту животных и подразумевает гуманное отношение к ним, а также обеспечивает безопасность прав их хозяев.
Законопроект был впервые внесен в Госдуму осенью 2010 года, а в марте 2011 года был принят в первом чтении. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов.
Отмечается, что перед вторым чтением парламентарии провели более ста совещаний, рассмотрели 300 поправок.
В конечном счете, закон был согласован с 28 ведомствами, в частности, с Минсельхозом, Минприродой и Минкультурой.
Закон категорически запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, для них создаются специальные приюты.
Кроме того, вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными.