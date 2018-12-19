Госдума окончательно приняла закон против жестокого обращения с животными

19 Дек. 14:48 2018-12-19T14:48:35+03:00

Госдума окончательно приняла закон об обращении с животными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инициатива запрещает убийство питомцев под каким бы то ни было предлогом

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Госдума в среду окончательно приняла закон об ответственном обращении с животными, под которым, в частности, запрещается держать диких зверей в домашних условиях.

Закон направлен на защиту животных и подразумевает гуманное отношение к ним, а также обеспечивает безопасность прав их хозяев.

Законопроект был впервые внесен в Госдуму осенью 2010 года, а в марте 2011 года был принят в первом чтении. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, депутат фракции "Единая Россия" Владимир Бурматов.

Отмечается, что перед вторым чтением парламентарии провели более ста совещаний, рассмотрели 300 поправок.

В конечном счете, закон был согласован с 28 ведомствами, в частности, с Минсельхозом, Минприродой и Минкультурой.

Закон категорически запрещает умерщвление животных под каким бы то ни было предлогом, для них создаются специальные приюты.

Кроме того, вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными.