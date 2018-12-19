2018-12-19T14:59:02+03:00
Общество

ГИБДД может вновь получить полный контроль над автошколами

С соответствующим заявлением выступил глава ведомства Михаил Черников
Александр ДЖУМАЕВ
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Михаил Черников в бытность генерал-майором полицииМихаил Черников в бытность генерал-майором полицииФото: Борис КОКУРИН
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Генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, возглавляющий ГИБДД, предложил полностью подчинить российские автошколы Министерству внутренних дел. Соответствующее заявление высокопоставленный полицейский сделал в ходе IV конгресса автошкол.

"Есть предложение полностью вернуть ГИБДД контроль над автошколами. Это позволит покончить с теми автошколами, которые не имеют ни базы, ни площадок, ни автомобилей, а планируют заниматься подготовкой водителей", - приводит слова Черникова ТАСС. По мнению главы ГИБДД, многие "добросовестные руководители школ" положительно примут инициативу и "будут оказывать содействие" в данном вопросе.

Стоит отметить, что в настоящий момент контроль над автошколами осуществляется совместно Министерством образования и ГИБДД.

Ранее сайт kp.ru сообщал об ужесточении требований к инструкторам по вождению. Данные поправки вступили в силу в конце октября этого года.

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