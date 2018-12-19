ГИБДД может вновь получить полный контроль над автошколами
Генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, возглавляющий ГИБДД, предложил полностью подчинить российские автошколы Министерству внутренних дел. Соответствующее заявление высокопоставленный полицейский сделал в ходе IV конгресса автошкол.
"Есть предложение полностью вернуть ГИБДД контроль над автошколами. Это позволит покончить с теми автошколами, которые не имеют ни базы, ни площадок, ни автомобилей, а планируют заниматься подготовкой водителей", - приводит слова Черникова ТАСС. По мнению главы ГИБДД, многие "добросовестные руководители школ" положительно примут инициативу и "будут оказывать содействие" в данном вопросе.
Стоит отметить, что в настоящий момент контроль над автошколами осуществляется совместно Министерством образования и ГИБДД.
Ранее сайт kp.ru сообщал об ужесточении требований к инструкторам по вождению. Данные поправки вступили в силу в конце октября этого года.