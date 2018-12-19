Политолог объяснил, почему понятия «Запад» больше не существует

19 Дек. 15:10 2018-12-19T15:11:36+03:00

Россия и Запад вряд ли смогут наладить отношения в ближайшее время Фото: REUTERS

В современном мире каждое государство выступает само за себя, уверен эксперт

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Недавно помощник секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов заявил, что понятия «Запад» больше не существует. В современном мире каждое государство руководствуется только своими интересами и выгодами.

Разлому Запада поспособствовало, в первую очередь, поведение США. Деструктивные процессы были запущены в тот момент, когда Вашингтон заявил о разрыве ядерной сделки с Ираном.

- Штаты заявляют о своей исключительности, о безусловном приоритете своих интересов и все это привело к тому, что коллективного Запада больше не существует. Атлантическая ось нарушена и каждый сам за себя. Есть локальные союзы, которые выгодны сторонам, но не более, - говорит ФАН генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Вряд ли стоит в ближайшее время ждать потепления отношений между США и Россией. Это так же сказывается на отношениях нашей страны и ЕС. Исторические Западная Европа была обращена в стороны США.

- Есть и еще одна причина, хоть мы живем на одном континенте, но Западная Европа странным образом присвоила себе статус хранителя европейских ценностей. Посмотрите на карту, Россия занимает большую часть континента и имеет такое же право быть хранителем мировых ценностей, - резюмирует политолог.