Британский разведывательный корабль зашел в порт Одессы

19 Дек. 15:58 2018-12-19T16:03:00+03:00

После стоянки в одесском порту состоятся маневры с участием британского судна и флагмана ВМС Украины

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Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в среду в порт Одессы. Об этом сообщило издание "Думская".

Судно встало на причал у яхт-клуба "Одесса" в 10:35 по местному времени. Оно пробудет в городе еще несколько дней. Отметим, что это первый корабль из флота стран-членов НАТО, который прибыл на Украину за последнее времени.

Как отмечает издание, в дальнейшем в одесском порту состоятся маневры с участием британского корабля и флагмана ВМС Украины фрегата "Гетьман Сагайдачный".

Британский корабль HMS Echo рассчитан на выполнение разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей и может предоставлять информацию в режиме реального времени. Помимо этого, судно может выполнять функцию платформы для управления задачами по разминированию.

Напомним, 6 декабря эсминец ВМС США демонстративно проследовал вблизи берегов РФ заливу Петра Великого в Японском море.