Британский разведывательный корабль зашел в порт Одессы
Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в среду в порт Одессы. Об этом сообщило издание "Думская".
Судно встало на причал у яхт-клуба "Одесса" в 10:35 по местному времени. Оно пробудет в городе еще несколько дней. Отметим, что это первый корабль из флота стран-членов НАТО, который прибыл на Украину за последнее времени.
Как отмечает издание, в дальнейшем в одесском порту состоятся маневры с участием британского корабля и флагмана ВМС Украины фрегата "Гетьман Сагайдачный".
Британский корабль HMS Echo рассчитан на выполнение разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей и может предоставлять информацию в режиме реального времени. Помимо этого, судно может выполнять функцию платформы для управления задачами по разминированию.
Напомним, 6 декабря эсминец ВМС США демонстративно проследовал вблизи берегов РФ заливу Петра Великого в Японском море.
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