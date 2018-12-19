США расширили санкции против граждан России

19 Дек. 21:31 2018-12-19T22:32:31+03:00

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Минфин США расширил санкции против России. Ограничительные меры в рамках закона CAATSA ввели в отношении 18 россиян, 15 из которых – сотрудники ГРУ. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами ведомства.

Ведомство отмечает, что решение было принято американскими властями за «продолжающееся игнорирование международных норм».

В санкционный список попали агентство новостей ФАН, ООО «Невские новости» и ООО «Экономика сегодня» и сайт usareally.com.

Как сообщает РИА Новости, в перечень также внесли Александра Мишина, известного как Александр Петров, и Анатолия Чепига, известного как Руслан Боширов. Лондон обвиняет обоих в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля - хотя каких-либо реальных доказательств их вины предъявлено так и не было.

При этом отмечается, что через 30 дней Минфин США планирует отменить введенные меры против «Евросибэнерго», «Русала» и En+.

Напомним, что накануне Трамп продлил санкции против сына генерального прокурора России Артема Чайки и дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой.