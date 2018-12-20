2018-12-20T09:01:37+03:00
В мире

В британском МИД ответили на заявление Трампа о победе над ИГ* в Сирии

Лондон продолжит сотрудничать с международной коалицией до полного разгрома террористов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лондон продолжит сотрудничать с международной коалицией до полного разгрома ИГИЛ*Лондон продолжит сотрудничать с международной коалицией до полного разгрома ИГИЛ*Фото: REUTERS
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После слов главы Белого дома Дональда Трампа о победе над террористами в Сирии, министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Лондон продолжит сотрудничать с возглавляемой Америкой международной коалицией до полного разгрома ИГ*.

В комментарии британского внешнеполитического ведомства отмечается, что «антиигиловская» коалиция добилась «огромного прогресса», однако «многое ещё предстоит сделать, и мы не должны терять из вида угрозу, которую представляет собой ИГИЛ*», эта организация опасна «даже без территории».

МИД Соединенного Королевства подчеркивает, что Вашингтон ясно дал понять: вывод американских войск из Сирии еще не означает прекращения существования международной коалиции и ее кампании.

«Мы по-прежнему привержены международной коалиции и кампании по лишению ИГ* территорий, а также достижению ее полного разгрома, и будем работать над этим с нашими важнейшими региональными партнерами в Сирии и за ее пределами», - указано в заявлении британского министерства.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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