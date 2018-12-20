В московских аэропортах отменили и задержали около 50 рейсов

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-20T09:09:26+03:00

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Утром 20 декабря в московских аэропортах были отменены и задержаны десятки рейсов. Проблемы с вылетами зафиксированы во «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском».

Скорее всего, сбои в работе произошли из-за погодных условий. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание» В международном аэропорту «Домодедово» шесть рейсов отменили, 20 задержали. В «Шереметьеве» задержали восемь рейсов, а во «Внуково» задержали 11 рейсов и отметили три. В «Жуковском» был задержан один рейс, отмененных нет, сообщает РИАМО.

Ранее в московских аэропортах запретили лежать на сидениях и ставить на них сумки, слушать музыку без наушников, сидеть на полу и ступенях лестниц. Новые правила ввели депутаты Мособлдумы, одобрив внесение статьи о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом» в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Всем, кто будет нарушать правила, грозит штраф от 100 до 500 рублей.

А вот курилки в воздушные гавани, скорее всего, не вернутся в ближайшее время. Несмотря на то, что идею поддерживает Минтрас, многие заинтересованные ведомства выступают против.