2018-12-20T09:16:01+03:00
В мире

Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года

Теперь же документ должна рассмотреть палата представителей
Дарья ИВАШКИНА
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Сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 годаСенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 20 декабря, стало известно, что сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года. Таким образом американские сенаторы согласились продлить на семь недель работу ряда учреждений федерального правительства.

Между тем данный бюджет не включает пять миллиардов долларов, которые президент США Дональд Трамп требует на строительство стены на границе с Мексикой.

Теперь же документ еще должна рассмотреть палата представителей и подписать хозяин Белого дома: только тогда законопроект вступит в силу. Иначе уже 22 декабря такие ведомства Соединенных Штатов, как госдепартамент, Минюст и министерство внутренней безопасности, могут приостановить работу, пишет газета The Hill.

Кстати, напомним, как сообщает сайт kp.ru, еще в минувшее воскресенье появилась информация о том, что Белый дом и все американские ведомства начали готовиться к возможной приостановке работы. Как тогда заявил советник президента США Стивен Миллер, американский лидер действительно готов «закрыть» правительство ради стены на границе с Мексикой.

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