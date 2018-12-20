2018-12-20T09:43:30+03:00
В мире

В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курилах с США

Как выяснилось, стороны обсуждали возможное согласие Токио на получение от СССР только двух островов Курильской гряды, вместо четырех
Дарья ИВАШКИНА
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В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курилах с СШАВ Японии рассекретили материалы по переговорам о Курилах с СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 20 декабря, стало известно, что министерство иностранных дел Японии рассекретило материалы переговоров о Курильских островах с США в 1960 году.

В частности, в обнародованном документе содержится информация о встрече Нобусукэ Киси, который в то время был премьер-министром Страны восходящего солнца, с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром. Как выяснилось, Япония обсуждала с Соединенными Штатами возможное согласие на получение от СССР только двух островов Курильской гряды, вместо четырех. При этом в рассекреченных материалах упоминается некое «альфа»: возможно, речь идет о каких-либо дополнительных условиях.

«В последнее время в нашей стране иногда обсуждается мнение о том, что необходимо решить проблему (островов) "Хабомаи, Шикотан плюс "альфа" и подписать мирный договор», - цитирует документ МИД Японии.

Кстати, напомним, последний раз тема островов поднималась на встрече президента РФ Владимира Путина и японского премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сингапуре 14 ноября. Тогда лидеры договорились «активизировать переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года».

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