Овечкин подрался с защитником "Питтсбурга"

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-20T11:01:35+03:00

Форвард команды "Вашингтон" сцепился с Крисом Летангомом во время матча в среду, 19 декабря [видео]

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Российский хоккеист Александр Овечкин, который является форвардом американской команды "Вашингтон Кэпиталз", подрался с защитником "Питтсбург Пингвинз" Крисом Летангомом.

Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 19 декабря, во время матча Национальной хоккейной лиги. "Вашингтон" принимал соперников на домашней арене, и эта игра стала уже их третей встречей в текущем сезоне.

На первой минуте матча сцепились Джейми Олексяк и Том Уилсон, а уже после небольшая потасовка возле ворот произошла между Овечкиным и Летангомом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили из игры на две минуты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683087" frameborder="0"></iframe> Овечкин подрался в матче с «Питтсбургом».

Во время того же матча российский хоккеист также вступил в словесную перепалку с нападающим команды-соперника Сидни Кросби. Сама же встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Пингвинз".

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент на счету Овечкина более 1030 сыгранных матчей. Ранее он стал единственным действующим игроком НХЛ, которому удалось забросить минимум 20 шайб в 14 сезонах подряд.