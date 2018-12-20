Овечкин подрался с защитником "Питтсбурга"
Российский хоккеист Александр Овечкин, который является форвардом американской команды "Вашингтон Кэпиталз", подрался с защитником "Питтсбург Пингвинз" Крисом Летангомом.
Инцидент произошел вечером в минувшую среду, 19 декабря, во время матча Национальной хоккейной лиги. "Вашингтон" принимал соперников на домашней арене, и эта игра стала уже их третей встречей в текущем сезоне.
На первой минуте матча сцепились Джейми Олексяк и Том Уилсон, а уже после небольшая потасовка возле ворот произошла между Овечкиным и Летангомом. Обоих хоккеистов за неспортивное поведение удалили из игры на две минуты.
Овечкин подрался в матче с «Питтсбургом».
Во время того же матча российский хоккеист также вступил в словесную перепалку с нападающим команды-соперника Сидни Кросби. Сама же встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Пингвинз".
Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент на счету Овечкина более 1030 сыгранных матчей. Ранее он стал единственным действующим игроком НХЛ, которому удалось забросить минимум 20 шайб в 14 сезонах подряд.