2018-12-20T11:35:26+03:00
Экономика

Россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефона уже в 2019 году

Пилотный запуск новой версии системы быстрых платежей запланирован на апрель-июнь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В новом году россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефонаВ новом году россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефонаФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2019 году россияне получат возможность оплачивать все свои покупки по номеру мобильного телефона или QR-коду, при этом банковские карты больше не понадобятся. Об этом говорится в презентации Национальной системы платежных карт.

Согласно имеющимся данным, переход на оплату товаров и услуг по номеру телефона станет возможен благодаря созданию расширенной версии системы быстрых платежей. Пилотный запуск программы запланирован на второй квартал следующего года, а полноценное функционирование - на октябрь-декабрь 2019-го.

"Представители ЦБ и НСПК показали клиентские сценарии и явно обозначили амбицию на разворачивание сценария платежа от физического к юридическому лицу через номер телефона или QR-код на кассе", - рассказал источник РИА Новости, принимавший участие в закрытой встрече, которая состоялась в здании Банка России в понедельник, 17 декабря.

По его словам, регулятор и Нацсистема изучили опыт Китая в использовании QR-кодов в метро и торгово-сервисных предприятиях и научились осуществлять межбанковские платежи на корреспондентских счетах онлайн. Теперь задача перейти на такие моментальные операции стоит перед российскими банками.

Сайт kp.ru писал о том, что кредитные организации, которые станут участниками пилотного проекта, будут платить только потранзакционную фиксированную комиссию. Вводить межбанковские сборы и платы за вступление в платежную систему не планируется.

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