2018-12-20T12:00:24+03:00
Происшествия

Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций на Северном Кавказе в 2018 году

В регионе было проведено 14 контртеррористических операций
Сакина НУРИЕВА
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Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций на Северном Кавказе в 2018 годуРосгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций на Северном Кавказе в 2018 годуФото: Александр ГЛУЗ
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Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций и бандгрупп на территории Северного Кавказа в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В текущем году правоохранительные органы провели в регионе 14 контртеррористических операций, более 440 специальных операций и иных мероприятий. Рассказал генерал-лейтенанта Игоря Семиляка.

"В результате было нейтрализовано 47 участников бандгрупп и террористических ячеек, изъято более 320 единиц различного оружия и порядка 100 тыс. боеприпасов", — сказал он.

Кроме того, в текущем году ведомство совместно с Минобороны и другими силовыми структурами обеспечило безопасность граждан во время президентских выборов чемпионата мира по футболу, который проходил в РФ.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в 2018 году ФСБ задержала более 236 членов террористических группировок в России.

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