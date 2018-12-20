Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций на Северном Кавказе в 2018 году
Росгвардия нейтрализовала 47 членов террористических организаций и бандгрупп на территории Северного Кавказа в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В текущем году правоохранительные органы провели в регионе 14 контртеррористических операций, более 440 специальных операций и иных мероприятий. Рассказал генерал-лейтенанта Игоря Семиляка.
"В результате было нейтрализовано 47 участников бандгрупп и террористических ячеек, изъято более 320 единиц различного оружия и порядка 100 тыс. боеприпасов", — сказал он.
Кроме того, в текущем году ведомство совместно с Минобороны и другими силовыми структурами обеспечило безопасность граждан во время президентских выборов чемпионата мира по футболу, который проходил в РФ.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в 2018 году ФСБ задержала более 236 членов террористических группировок в России.