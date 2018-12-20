2018-12-20T12:28:55+03:00
Политика

КНДР потребовала от США вывести войска с территории Южной Кореи

Власти Северной Кореи также потребовали от Вашингтона устранить ядерную угрозу республике
Александр ДЖУМАЕВ
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Ранее сайт kp.ru сообщал о ликвидации мин, заложенных на границе между Кореями, и вывода войск обеими Кореями с приграничных блокпостов.Ранее сайт kp.ru сообщал о ликвидации мин, заложенных на границе между Кореями, и вывода войск обеими Кореями с приграничных блокпостов.Фото: REUTERS
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КНДР продолжит работы по денуклеаризации Корейского полуострова, однако не намерена отказываться от ядерного оружия. Соответствующее заявление было опубликовано северокорейским информационным агентством ЦТАК.

«Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге», - говорится в заявлении. Стоит отметить, что в данном предложении речь идет в том числе об американском воинском контингенте, дислоцированном на территории Южной Корее. В число задач, стоящих перед войсками США, дислоцированными на территории южного соседа КНДР, входит предоставление Южной Корее «ядерного зонтика».

Представитель Госдепа США Роберт Палладино, в свою очередь, заявил, что санкции в отношении Северной Кореи будут сняты лишь после полного отказа Пхеньяна от планов по созданию ядерного оружия. «Мир остается единым в обеспечении соблюдения и осуществления санкций Организации Объединенных Наций до окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи», - заявил Палладино, добавив, что президент США Дональд Трамп также придерживается этой точки зрения.

В 2018 году отношения КНДР и Южной Кореи несколько улучшились. Ранее сайт kp.ru сообщал о ликвидации мин, заложенных на границе между Кореями, и вывода войск обеими Кореями с приграничных блокпостов.

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