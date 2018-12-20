2018-12-20T13:24:48+03:00
Политика

Путин заявил о необходимости войти в новую лигу экономик

В этот четверг проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, заявил о необходимости войти в новую лигу экономик.

- Разумеется, темп роста ВВП - один из главных показателей. И мы не сможем обеспечить рост ВВП, необходимый для порыва, без изменения структуры экономики. Для этого и нужны нацпроекты. <…> Самое главное, что нам нужно, это войти в новую лигу экономик - по качеству экономики, - сказал российский лидер.

Путин: "Нам нужно войти в другую лигу экономик".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Встреча с журналистами проходит в Центре международной торговли в Москве. Причем для нынешнего главы нашего государства она уже 14-я по счету.

Сколько продлится мероприятие, пока неизвестно. Так, дольше всего президент общался с представителями средств массовой информации в 2008 году: тогда Путин 4 часа 40 минут отвечал на вопросы журналистов.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА НА САЙТЕ KP.RU

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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