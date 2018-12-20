Путин: Мы хотим, чтобы на всей территории Украины были мир и процветание
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, пообещал, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.
- Украинские власти ввели полную блокаду территории, которую считают своей, и они стреляют по гражданам, которых считают своими. Мы оказываем поддержку этим людям - мирную. Чтобы их окончательно там не раздавили. И будем это делать дальше. Потому что убеждены, что все попытки решить проблему силой - а украинские власти продолжают это делать - обречены на провал, - сказал российский лидер.
Также Путин прокомментировал российско-украинские отношения.
- Мы хотим, чтобы на всей территории Украины были мир и процветание. Это один из наших крупнейших партнеров. Но пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, эта ситуация будет продолжаться, - добавил глава государства.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году мероприятие проводится уже в 14-й раз.
Сколько продлится встреча российского лидера с журналистами, предсказать трудно. К примеру, в прошлом году она длилась 3 часа 50 минут. При этом рекордной по продолжительности является пресс-конференция 2008 года: тогда Путин общался с представителями СМИ 4 часа 40 минут.
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Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.