2018-12-20T13:15:50+03:00
Политика

Путин о провокации Украины в Керченском проливе: "Это плохой способ поднятия рейтинга"

Президент России считает, что киевские власти преследовали свои цели в ущерб интересам государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что устроенная киевскими властями провокация в Керченском проливе является всего лишь плохим способом поднятия рейтинга действующего главы Украины Петра Порошенко на фоне приближения очередных выборов. Об этом российский лидер сказал в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Провокация всегда рассчитана на обострение ситуации. Зачем нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, у них там выборы, поэтому надо обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента - имею ввиду действующего. Но это плохо и идет во вред интересам всего народа и государства", - сказал президент.

При этом он добавил, что "двигаться вперед" можно и спокойно, без провокаций, как это было раньше. Путин также отметил, что после инцидента в Керченском проливе рейтинг Порошенко все же немного подрос, однако сделано это было в ущерб интересам государства.

"В этом смысле да, он свою задачу выполнил, но за счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга", - сказал Путин.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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