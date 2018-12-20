Путин о «деле Скрипалей»: Цель этого русофобского подхода - сдержать развитие России

20 Дек. 13:17 2018-12-20T13:17:31+03:00

В этот четверг глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, высказался по поводу «дела Скрипалей». Как заметил глава государства, это всего лишь повод организовать очередную атаку на Россию.

- По вопросу со Скрипалями… Это политизированный русофобский подход. Не было бы Скрипалей - что-то еще бы придумали. Цель одна - сдержать развитие России как возможного конкурента, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Встреча с журналистами проходит в Центре международной торговли в Москве.

Предсказать, сколько продлится мероприятие, трудно. К примеру, в прошлом году она длилась 3 часа 50 минут. А рекордной по продолжительности остается пресс-конференция 2008 года: тогда Путин общался с представителями СМИ 4 часа 40 минут.

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