2018-12-20T13:28:26+03:00
Политика

Путин о санкциях: Мировая экономика должна развиваться без внешних ограничений

В этот четверг проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, заявил, что санкционная политика всем наносит ущерб, в том числе и тем странам, которые вводят ограничительные меры. Между тем, как подчеркнул глава нашего государства, российская экономика уже адаптировалась к этим внешним ограничениям.

- Россия практически всю свою историю живет под санкциями. <…> С чем это связано? С ростом могущества России, с повышением ее конкурентоспособности. <…> Но наша экономика адаптировалась к этим внешним ограничениям. <…> В любом случае мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без внешних ограничений, естественным образом, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов -1702 представителя СМИ.

Кстати, эта пресс-конференция для Путина уже 14-я по счету: впервые этот формат был опробован в 2001 году.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА НА САЙТЕ KP.RU

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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