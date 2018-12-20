Путин: Крымский мост - это и символ воссоединения с Россией, и возможность для развития полуострова

20 Дек. 13:43 2018-12-20T13:43:26+03:00

В этот четверг в Центре международной торговли в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента РФ [видео

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, назвал Крымский мост символом воссоединения Крыма с Россией. При этом, по словам главы нашего государства, сооружение через Керченский пролив дало новые возможности для развития полуострова. Также российский лидер рассказал о возможности строительства нового моста в Якутии.

- Крымский мост это одновременно и символ воссоединения Крыма с Россией, и новые возможности для развития полуострова. То же самое должно касаться моста через Лену. Это дорогой проект. Нужно смотреть - он упрется в город или есть возможности развития экономики, инфраструктуры региона в целом, - сказал Путин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Стоит отметить, что в этом году на мероприятие аккредитовалось 1702 журналиста: таким образом, побит рекорд прошлого года, когда на встречу с главой нашего государства пришли 1640 представителей СМИ.

Кстати, эта пресс-конференция для Путина уже 14-я по счету: впервые этот формат был опробован в 2001 году.

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