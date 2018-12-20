2018-12-20T13:54:31+03:00
Политика

Путин: Мы пока не видим признаков вывода американских войск из Сирии

В этот четверг глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, заявил, что согласен со своим американским коллегой Дональдом Трампом по поводу того, что в Сирии удалось победить террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.

- Что касается победы над ИГ. Я согласен с Трампом, мы добились существенных успехов в борьбе с терроризмом в Сирии. Существует опасность перетекания террористических группировок в другие регионы и страны. Это большая опасность для всех нас: России, США, Европы, Азии, - сказал российский лидер.

Также Путин прокомментировал информацию о выводе американских войск из Сирии.

- Что касается вывода американских войск - я не знаю, что это такое. США присутствуют в Афганистане который год - и каждый год говорят, что они выводят войска. В Сирии признаков вывода американских войск мы пока не видим, - заметил президент.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой глава нашего государства отвечает на вопросы представителей СМИ.

Сколько продлится мероприятие, пока неизвестно. Так, в прошлом году оно длилось почти четыре часа. А абсолютный рекорд был установлен в 2008 году: тогда Путин общался с журналистами в течение четырех часов 40 минут.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА НА САЙТЕ KP.RU

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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