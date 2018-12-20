Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о своей женитьбе

20 Дек. 14:03 2018-12-20T14:29:09+03:00

В этот четверг проходит традиционная встреча президента РФ с российскими и иностранными журналистами [видео]

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Президент РФ Владимир Путин во время своей ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о своей женитьбе.

- Когда вы женитесь и на ком? - спросил один из присутствующих в зале журналистов.

- Это разные вопросы. А вы женаты? Вот, женат и хочет, чтобы мне было как ему... Хотя как порядочный человек, должен буду сделать это когда-нибудь, - сказал российский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/683141" frameborder="0"></iframe> Путин о своей женитьбе."Как честный человек, когда-то я должен буду это сделать"

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Встреча с журналистами проходит в Центре международной торговли в Москве. Причем для нынешнего главы нашего государства она уже 14-я по счету.

Сколько продлится мероприятие, пока неизвестно. Так, дольше всего президент общался с представителями средств массовой информации в 2008 году: тогда Путин 4 часа 40 минут отвечал на вопросы журналистов.

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