Путин: на Украине создали раскольническую церковь Стамбульского прихода

20 Дек. 14:17 2018-12-20T14:17:03+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал раскол в православии, который был инициирован Константинополем и Киевом. В частности, он назвал то, что в настоящее время происходит в православии на Украине, «уму непостижимо». По словам главы нашего государства, это прямое вмешательство государства в дела церкви.

- Они создали раскольническую церковь Стамбульского прихода. Не нравилась церковь Московского патриархата? Будет Стамбульского. Когда была Украинская церковь Московского патриархата - была почти полная независимость. Только духовная была связь, упоминали имя патриарха на службах.

Деньги - вот главный побудительный мотив, кроме подсказки из Вашингтона. И это лишнее свидетельство того, что все делается в целях дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Больше всего меня беспокоит, что после этого, по сути, начнется раздел собственности. Уже начинается. Очень жалко людей, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году мероприятие проводится уже в 14-й раз.

Сколько продлится встреча российского лидера с журналистами, предсказать трудно. К примеру, в прошлом году она длилась 3 часа 50 минут. При этом рекордной по продолжительности является пресс-конференция 2008 года: тогда Путин общался с представителями СМИ 4 часа 40 минут.

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