2018-12-20T14:17:03+03:00
Политика

Путин: на Украине создали раскольническую церковь Стамбульского прихода

В этот четверг проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал раскол в православии, который был инициирован Константинополем и Киевом. В частности, он назвал то, что в настоящее время происходит в православии на Украине, «уму непостижимо». По словам главы нашего государства, это прямое вмешательство государства в дела церкви.

- Они создали раскольническую церковь Стамбульского прихода. Не нравилась церковь Московского патриархата? Будет Стамбульского. Когда была Украинская церковь Московского патриархата - была почти полная независимость. Только духовная была связь, упоминали имя патриарха на службах.

Деньги - вот главный побудительный мотив, кроме подсказки из Вашингтона. И это лишнее свидетельство того, что все делается в целях дальнейшего разрыва между русским и украинским народами. Больше всего меня беспокоит, что после этого, по сути, начнется раздел собственности. Уже начинается. Очень жалко людей, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, проходит традиционная ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году мероприятие проводится уже в 14-й раз.

Сколько продлится встреча российского лидера с журналистами, предсказать трудно. К примеру, в прошлом году она длилась 3 часа 50 минут. При этом рекордной по продолжительности является пресс-конференция 2008 года: тогда Путин общался с представителями СМИ 4 часа 40 минут.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ БОЛЬШОЙ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПУТИНА НА САЙТЕ KP.RU

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
В Германии усилили безопасность аэропортов
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой