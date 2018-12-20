Путин прокомментировал санкции, введенные Западом против крымчан

20 Дек. 14:24 2018-12-20T14:24:45+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время своей ежегодной большой пресс-конференции, прокомментировал введение санкций против крымчан. В частности, он обратил внимание на то, что на Западе говорят об «аннексии» Крыма, но при этом ограничительные меры почему-то затрагивают жителей полуострова.

- На Западе говорят про «аннексию». Что такое аннексия? Силовой захват. Но если это был силовой захват - то жители Крыма тут ни при чем. А если они пришли и проголосовали - это уже не аннексия. Против них - против вас! - ввели по сути санкции. Они затрагивают практических всех жителей. Не только руководство, а всех, - сказал российский лидер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени началась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов -1702 представителя СМИ.

Кстати, эта пресс-конференция для Путина уже 14-я по счету: впервые этот формат был опробован в 2001 году.

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