Путин - извинившейся перед операторами журналистке: российский флаг никому не может мешать

20 Дек. 15:04 2018-12-20T15:04:26+03:00

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Президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной большой пресс-конференции дал слово журналистке, которая принесла с собой флаг нашей страны, чтобы привлечь к себе внимание.

При этом девушка извинилась перед операторами за то, что ее триколор мешал им работать. На это глава государства заметил: «Российский флаг никому не может мешать».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот четверг, 20 декабря, в 12:00 по московскому времени стартовала 14-я по счету ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина: глава нашего государства в прямом эфире отвечает на вопросы представителей СМИ. Кстати, в этом году на мероприятие аккредитовалось 1702 журналиста: таким образом, побит рекорд прошлого года, когда на встречу с главой нашего государства пришли 1640 человек.

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