После принятия закона об УПЦ депутаты Верховной рады начали драку
Депутаты Верховной рады устроили массовую драку после принятия закона о лишении названия УПЦ. Об этом сообщает украинский телеканал Newsone.
Потасовку начали парламентарии Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Причиной их размолвки стали разные позиции в отношении политических взглядов Виктора Медведчука. Плакат с фотографией последнего и надписью «Под суд» появился на главной трибуне Верховной рады.
Жесткая драка в Верховной Раде .
По данным телеканала, депутаты стали размахивать кулаками после принятия закона, который лишит УПЦ ее наименования. За него в Раде проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Отмечается, депутаты Верховной рады часто устраивают драки во время заседаний. В начале декабря в парламенте что-то не поделили народные избранники Олег Барна и Юрий Левченко, а в августе разнимать пришлось Инну Богословскую и Евгения Червоненко.