2018-12-20T18:32:52+03:00
Политика

После принятия закона об УПЦ депутаты Верховной рады начали драку

Инициаторами массового побоища стали парламентарии Юрий Береза и Нестор Шуфрич [видео]
Алена Басавина
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Верховная рада устроила очередную дракуВерховная рада устроила очередную дракуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты Верховной рады устроили массовую драку после принятия закона о лишении названия УПЦ. Об этом сообщает украинский телеканал Newsone.

Потасовку начали парламентарии Юрий Береза и Нестор Шуфрич. Причиной их размолвки стали разные позиции в отношении политических взглядов Виктора Медведчука. Плакат с фотографией последнего и надписью «Под суд» появился на главной трибуне Верховной рады.

Жесткая драка в Верховной Раде .

По данным телеканала, депутаты стали размахивать кулаками после принятия закона, который лишит УПЦ ее наименования. За него в Раде проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отмечается, депутаты Верховной рады часто устраивают драки во время заседаний. В начале декабря в парламенте что-то не поделили народные избранники Олег Барна и Юрий Левченко, а в августе разнимать пришлось Инну Богословскую и Евгения Червоненко.

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