2018-12-21T00:16:44+03:00
Происшествия

Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали

ДТП случилось в городе Реклингхаузен, полиция не исключает версию теракта [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Специалисты работают на месте происшествияСпециалисты работают на месте происшествияФото: REUTERS
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Жертвой ДТП в немецком городе Реклингхаузен, где легковой автомобиль на большой скорости въехал в людей, стоявших на автобусной остановке, стал один человек – женщина, которая скончалась от полученных травм.

Еще девять человек, в том числе водитель легковушки, пострадали, передает агентство Reuters со ссылкой на городские правоохранительные органы.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, вечером в четверг, 20 декабря, мужчина за рулем машины по невыясненным пока причинам съехал с проезжей части и протаранил автобусную остановку. Сразу после аварии были госпитализированы шесть человек, еще трое получили легкие травмы.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства случившегося. В полиции Германии не исключают версию теракта: вполне вероятно, водитель совершил наезд намеренно. Расследование продолжается.

В Германии машина врезалась в автобусную остановку.Полиция не исключает умышленный наезд

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