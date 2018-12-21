При взрыве метана на шахте в Чехии погибли не менее пяти человек

СЕГОДНЯ 02:57 2018-12-21T03:11:54+03:00

Десять пострадали, еще восемь рабочих считаются пропавшими без вести

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Жертвами взрыва на шахте в Чехии стали не менее пяти человек. Десять горняков пострадали, судьба еще восьми остается неизвестной. Такие цифры привел представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский. Он отметил, что это пока только предварительные данные, сообщает TN Nova.

«К сожалению, данные о пострадавших в результате взрыва метана, судя по всему, не окончательны, - сказал Челеховский.

Сейчас шахтеров эвакуируют на поверхность, их сразу берут под свою опеку медики «Скорой помощи» и, после осмотра, распределяют раненых по ближайшим больницам.

А тем временем горноспасательные отряды – примерно 40 человек – разбирают завалы на поврежденных взрывом участках, ищут пропавших рабочих.

Кроме того, представитель OKD сообщил, что все пострадавшие – поляки. Дело в том, что граждане соседней Польши работают практически на всех чешских угольных шахтах, расположенных неподалеку от границы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что вечером 20 декабря на шахте «CSM-север» возле города Карвина на северо-востоке Чехии взорвался метан.