Британская полиция уверена: дроны над аэропортом Гатвик в Лондоне запустили не террористы

СЕГОДНЯ 05:50 2018-12-21T06:04:05+03:00

Однако, как считают в правоохранительных органах, это были все же злонамеренные действия с целью помешать работе аэропорта

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Британская полиция выясняет, кому принадлежат два дрона, из-за которых была прервана работа второго по величине лондонского аэропорта Гатвик, сообщает газета Guardian.

Однако в правоохранительных органах убеждены, что хоть беспилотники над взлетно-посадочной полосой были запущены намеренно, эта «акция» не имеет ничего общего с терроризмом.

«Нет абсолютно никаких признаков того, что это связано с террористическими действиями», - говорится в заявлении полицейских графства Западный Сассекс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг Гатвик был вынужден приостановить работу после сообщений о двух беспилотниках, замеченных над ВПП. По данным Guardian, пришлось отменить сотни рейсов, что сказалось на планах десячтков тысяч пассажиров.

Администрация аэропорта извинилась перед людьми за доставленные неудобства, подчеркнув, что безопасность – прежде всего.