Британская полиция уверена: дроны над аэропортом Гатвик в Лондоне запустили не террористы
Британская полиция выясняет, кому принадлежат два дрона, из-за которых была прервана работа второго по величине лондонского аэропорта Гатвик, сообщает газета Guardian.
Однако в правоохранительных органах убеждены, что хоть беспилотники над взлетно-посадочной полосой были запущены намеренно, эта «акция» не имеет ничего общего с терроризмом.
«Нет абсолютно никаких признаков того, что это связано с террористическими действиями», - говорится в заявлении полицейских графства Западный Сассекс.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на четверг Гатвик был вынужден приостановить работу после сообщений о двух беспилотниках, замеченных над ВПП. По данным Guardian, пришлось отменить сотни рейсов, что сказалось на планах десячтков тысяч пассажиров.
Администрация аэропорта извинилась перед людьми за доставленные неудобства, подчеркнув, что безопасность – прежде всего.