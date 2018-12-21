2018-12-21T08:01:32+03:00
В мире

Японская прокуратура арестовала Карлоса Гона по новому обвинению

В этот раз экс-глава Nissan подозревается в нарушении юридических обязательств по отношению к автоконцерну
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
64-летний Карлос Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi64-летний Карлос Гон возглавляет альянс Renault-Nissan-MitsubishiФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специальная следственная группа Токийской прокуратуры снова арестовала бывшего президента франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. В этот раз бизнесмен был помещен под стражу по подозрению в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.

Так, по версии следствия, будучи главой автоконцерна, Карлос Гон переписывал на него свои личные потери от финансовых операций. Речь идет о сумме в размере порядка 1,8 млрд иен (более 16 млн долларов).

Телеканал NHK отмечает, что таким образом прокуратура пытается помешать освобождению под залог самого Карлоса Гона, а также еще одного бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Токийский окружной суд отклонил запрос о продлении срока ареста бизнесменов, и их адвокаты начали готовиться к выходу клиентов на свободу.

Между тем, напомним, что Гон подозревается в занижении информации о собственных доходах в рамках уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, предприниматель задекларировал только половину из выделенной ему суммы в 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минкомсвязи приветствует возвращение рекламы пива на ТВ в ночное время
Лукашевич указал на причастность США и ЕС к созданию армии Косово
ЦБ отозвал лицензии у Донхлеббанка и Руссобанка
Российский криминальный авторитет приговорен к 45 годам тюрьмы в США
Около 4% россиян не выбрасывают новогоднюю елку до самого лета
Москва надеется убедить Турцию и Израиль признать Крым российским
Нацсобрание Франции одобрило проект об ответных мерах на протесты
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с российским военным спутником
Палата представителей США одобрила выделение $5,7 млрд на "стену Трампа"
Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение ВВС России
Погода в Москве на 21 декабря 2018 года: температура воздуха -7..-5
Китай возмущен заявлениями Британии и США, обвинивших граждан КНР в кибератаках
Мэттис в прошении об отставке заявил о разногласиях с Трампом
Британская полиция уверена: дроны над аэропортом Гатвик в Лондоне запустили не террористы
CNN: Трамп собирается вывести из Афганистана 7 тысяч американских военных
Песков объяснил, почему США «нянчатся» с Порошенко
МВД предлагает разрешить полицейским вскрывать автомобили при угрозе жизни людей
Песков: Если США после выхода из ДРСМД разместят ракеты в Европе, Россия возьмет их под прицел
МЧС: Жертв и разрушений в результате землетрясения на Камчатке нет
При взрыве метана на шахте в Чехии погибли не менее пяти человек
Песков: Порошенко перед выборами пойдет на обострение ситуации с Россией
Трамп объявил о скорой отставке главы Пентагона