Японская прокуратура арестовала Карлоса Гона по новому обвинению

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-21T08:01:32+03:00

В этот раз экс-глава Nissan подозревается в нарушении юридических обязательств по отношению к автоконцерну

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Специальная следственная группа Токийской прокуратуры снова арестовала бывшего президента франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. В этот раз бизнесмен был помещен под стражу по подозрению в нарушении юридических обязательств по отношению к корпорации Nissan.

Так, по версии следствия, будучи главой автоконцерна, Карлос Гон переписывал на него свои личные потери от финансовых операций. Речь идет о сумме в размере порядка 1,8 млрд иен (более 16 млн долларов).

Телеканал NHK отмечает, что таким образом прокуратура пытается помешать освобождению под залог самого Карлоса Гона, а также еще одного бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Токийский окружной суд отклонил запрос о продлении срока ареста бизнесменов, и их адвокаты начали готовиться к выходу клиентов на свободу.

Между тем, напомним, что Гон подозревается в занижении информации о собственных доходах в рамках уклонения от уплаты налогов. По данным следствия, предприниматель задекларировал только половину из выделенной ему суммы в 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).