В Госдуме назвали цену украинской армии, которую перебросят к Черному и Азовскому морю

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-21T10:41:28+03:00

В Госдуме уверены, что украинская армия не так сильна, как ее пытается представить Петр Порошенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты отметили, что Россия будет «отслеживать ситуацию и принимать соответствующие меры»

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Заявление главы Украины Петра Порошенко о переброске десантно-штурмовых войск к побережью Черного и Азовских морей нашло отклик в Госдуме. Депутаты уверены, что никаких серьезных угроз эти меры принести не могут.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов делится своим взглядом на ситуацию. По его словам, мобильные войска Украины «не так сильны, как пытается представить их» президент Незалежной.

- Цену мы им знаем. Ни на что существенное они не способны в нынешнем состоянии», - цитирует телеканал «Звезда» слова Шаманова.

Несмотря на перевес боеспособности в сторону России, в Москве отслеживают ситуацию и в случае необходимости «примут соответствующие меры».

О возможной боевой операции Петр Порошенко заявил во время визита на Донбасс, на подконтрольные Киеву территории.

- С применением авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей, - отметил президент.