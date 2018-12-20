Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей

20 Дек. 23:28 2018-12-20T23:28:40+03:00

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Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом объявил президент Незалежной Петр Порошенко во время встречи с украинскими военными на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

По его словам, после того, как в стране ввели военное положение, ВСУ «резко увеличили» боевую готовность, привлечены подразделения Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции и силы СБУ.

«Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей», - цитирует Порошенко его пресс-служба.

Украинский лидер заявил, что «оборона государственной границы осуществляется в усиленном режиме», а в тех областях страны, где действует военное положение, действуют специальные «советы обороны».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, военное положение в десяти украинских областях было введено на месяц 26 ноября.

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