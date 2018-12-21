СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-21T10:43:31+03:00

При взрыве метана на угольной шахте в Чехии погибло 13 Фото: REUTERS

Еще три шахтера находится в больнице, один из них в критическом состоянии

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В результате взрыва метана на угольной шахте СSM близ города Карвина на северо-востоке Чехии погибли 13 человек.

Взрыв произошел в одном из северных подземных коридоров шахты в четверг в 17:17 по среднеевропейскому времени (19:17 мск) на глубине 880 метров, сообщило агентство Reuters.

Среди жертв оказались граждане Польши, работавшие по найму. В настоящее время в больнице находятся еще три шахтера, один из них в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают спасательных службы.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что во время взрыва на шахте в Чехии погибли не менее пяти человек, 10 пострадали.

В августе текущего года взорвалась шахта в городе Зверево Ростовской области, в результате инцидента один человек погиб, еще двое получили ранения.