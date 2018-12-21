Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за притеснения RT в Британии

СЕГОДНЯ 11:05 2018-12-21T11:05:41+03:00

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России начала проверку в отношении британского телеканала BBC World News, который распространяет свои материалы на территории нашей страны. В ведомстве пояснили, что проведение контрольных мероприятий было инициировано в связи с притеснением Russia Today.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее британский регулятор Ofcom обвинил российский телеканал в нарушении правил вещания, в частности, принципа беспристрастности. Нестыковки были обнаружены в программах, которые вышли в эфир в период с 17 марта по 26 апреля. Речь идет о двух выпусках новостей, трех передачах Crosstalk и двух шоу Sputnik.

"В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News", - сообщается на сайте Роскомнадзора.

Регулятор подчеркивает, что о результатах проведенной проверки будет сообщено дополнительно.

Стоит отметить, что британский телеканал удостоился особого внимания со стороны надзорной службы весьма неслучайно. Недавно стало известно, что редакция BBC поручила своим журналистам активнее искать "русский след" в массовых протестах в Париже. Правда позже СМИ признали, что ничего такого в акциях "желтых жилетах" не нашли, однако европейские политики уже уцепились за идею и продолжили бездоказательно обвинять во всем Москву.