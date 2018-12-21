2018-12-21T11:05:41+03:00
Политика

Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за притеснения RT в Британии

Ресурсы телеканала будут изучены на соответствие российскому законодательству
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Роскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в БританииРоскомнадзор начал проверку Би-би-си из-за проблем у RT в БританииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России начала проверку в отношении британского телеканала BBC World News, который распространяет свои материалы на территории нашей страны. В ведомстве пояснили, что проведение контрольных мероприятий было инициировано в связи с притеснением Russia Today.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее британский регулятор Ofcom обвинил российский телеканал в нарушении правил вещания, в частности, принципа беспристрастности. Нестыковки были обнаружены в программах, которые вышли в эфир в период с 17 марта по 26 апреля. Речь идет о двух выпусках новостей, трех передачах Crosstalk и двух шоу Sputnik.

"В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News", - сообщается на сайте Роскомнадзора.

Регулятор подчеркивает, что о результатах проведенной проверки будет сообщено дополнительно.

Стоит отметить, что британский телеканал удостоился особого внимания со стороны надзорной службы весьма неслучайно. Недавно стало известно, что редакция BBC поручила своим журналистам активнее искать "русский след" в массовых протестах в Париже. Правда позже СМИ признали, что ничего такого в акциях "желтых жилетах" не нашли, однако европейские политики уже уцепились за идею и продолжили бездоказательно обвинять во всем Москву.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Совфед одобрил законопроект о защите журналистов в горячих точках
Братья Бё ополчились на российского биатлониста Александра Логинова
В МИД России прокомментировали учреждение "дня Бандеры" на Украине
В Сербии поезд протаранил автобус: 3 человека погибли, 16 пострадали
Захарова прокомментировала проверку телеканала BBC Роскомнадзором
В Словакии водитель случайно выполнил сальто на авто и остался цел
Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда
Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу
Новый парашют «Арбалет-2» испытали десантники в Забайкалье
Закон о переименовании УПЦ МП направлен на подпись Порошенко
В Китае прошли первые успешные испытания С-400
В Арктике протестируют автоматизированную систему управления
При взрыве метана на угольной шахте в Чехии погибло 13
В Госдуме назвали цену украинской армии, которую перебросят к Черному и Азовскому морю
Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде
Спутник сделал уникальные снимки зимы на Марсе
Тверской суд рассмотрит ходатайство МВД о заочном аресте Браудера
В США самолет рухнул прямо на футбольное поле: погибли четыре человека
Правительство не поддержало законопроект об уголовном проступке
Минкомсвязи приветствует возвращение рекламы пива на ТВ в ночное время
Лукашевич указал на причастность США и ЕС к созданию армии Косово
ЦБ отозвал лицензии у Донхлеббанка и Руссобанка