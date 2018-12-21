Пользователи готовы отказаться от Facebook на год за за 1139 долларов

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-21T12:26:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Исследование, которое было проведено бостонскими учеными показало, что пользователи готовы отказаться от соцсетей, главное найти подходящую мотивацию. Например, деньги могут стать стимулом добровольной блокировки страницы на Facebook.

Ученые из исследовательского университета Тафтса устроили аукцион, где предлагали всем участникам добровольно заблокировать свою страницу в соцсети на срок от одного дня до года за вознаграждение. Оказалось, что взрослое население готово отказаться от виртуального общения за сумму в 1139 долларов, а вот молодежь оценивает пространство соцсетей дороже.

Студенты готовы распрощаться с Facebook только за 2076 долларов. Но далеко не все пойдут на такой шаг, многие просят аналогичную сумму за день или неделю, в то время, как большинство готово расстаться с соцсетью на год.

- Студенты придают большее значение Facebook. Некоторые пользователи вообще отказались от участия в торгах, не посчитав возможной деактивацию Facebook на год, — сказал один их авторов исследования, экономист Шон Б. Кэш.

Учитывая сегодняшнюю рыночную стоимость компании, эксперты подсчитали, что один пользователь стоит в среднем около 180 долларов, так что все участники эксперимента переоценили значение своего аккаунта, сообщает телеканал «360».

Ранее ученые из Копенгагенского университета провели эксперимент по отказу от соцстеей. 1095 добровольцев разделили их на две группы. Представители первой должны были в течение недели не заходить на свою страничку удалить на это время соответствующее приложение со смартфонов. Те, кто попал во вторую, контрольную группу, продолжали пользоваться соцсетями, как и раньше. Угадаейте, кто стал счастливее по окончании эксперимента?