Совфед одобрил закон о введении ответственности для парламентариев за непредотвращение конфликта интересов
Совет Федерации на заседании одобрил законопроект о введении ответственности для депутатов и сенаторов палат Федерального Собрания за непредотвращение и неуведомление о появлении конфликта интересов. Максимальное наказание предусматривает лишение руководящего поста.
Инициаторами документа выступили члены Совфеда и депутаты Госдумы.
Согласно действующим нормам, парламентарии не подвергаются наказанию за неуведомление о конфликте интересов. Однако, госслужащие за те же "проступки" по закону могут получить выговор или вообще потерять должность.
В тексте закона говорится о том, что подобные меры могут быть применены в тех случаев, если парламентарий не проинформировали профильные комиссии своих палат о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Госдума приняла на заседании в первом чтении закон о введении ответственности депутатов и сенаторов за непредотвращение и неуведомление о возникновении конфликта интересов.