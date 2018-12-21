2018-12-21T14:41:30+03:00
Политика

Совфед одобрил закон о введении ответственности для парламентариев за непредотвращение конфликта интересов

Максимальное наказание предусматривает лишение руководящего поста.
Сакина НУРИЕВА
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Совфед одобрил закон о введении ответственности для парламентариев за непредотвращение конфликта интересовСовфед одобрил закон о введении ответственности для парламентариев за непредотвращение конфликта интересовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Федерации на заседании одобрил законопроект о введении ответственности для депутатов и сенаторов палат Федерального Собрания за непредотвращение и неуведомление о появлении конфликта интересов. Максимальное наказание предусматривает лишение руководящего поста.

Инициаторами документа выступили члены Совфеда и депутаты Госдумы.

Согласно действующим нормам, парламентарии не подвергаются наказанию за неуведомление о конфликте интересов. Однако, госслужащие за те же "проступки" по закону могут получить выговор или вообще потерять должность.

В тексте закона говорится о том, что подобные меры могут быть применены в тех случаев, если парламентарий не проинформировали профильные комиссии своих палат о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Госдума приняла на заседании в первом чтении закон о введении ответственности депутатов и сенаторов за непредотвращение и неуведомление о возникновении конфликта интересов.

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