В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России
Евросоюз намеренно вводит экономические санкции только против России, не затрагивая Украину. Такую позицию высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Радио «Комсомольская правда».
По словам сенатора, Евросоюз сегодня зашел в тупик в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
«Там прекрасно знают, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Там идет конфликт между Киевом и ДНР и ЛНР. Россия выступает лишь гарантом Минских соглашений, равно как и Франция, Германия», - подчеркнул политик.
Он указал, что президент Украины до сегодняшнего дня не сделал ничего в рамках соблюдения Минских договоренностей. Однако санкции Незалежной почему-то не коснулись.
«Здесь украинцы чистые, белые, пушистые, а, в общем, виноват в этом прежде всего Киев», - считает сенатор.
Он высказал мнение, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока на Украине у власти находится «бандеровский режим», который Европа поддерживала с самого начала.
«Собственно, Европа и привела его [Петра Порошенко] к власти, приняв этот государственный переворот, который был в феврале 14-го года», - сказал Владимир Джабаров.
Напомним, что 21 декабря Совет Европы официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года. Причиной стало отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений.