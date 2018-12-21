2018-12-21T20:17:59+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России

Сенатор Владимир Джабаров рассказал Радио «Комсомольская правда», почему европейские ограничения не коснулись Украины
Ксения СПИРИДОНОВААлена Басавина
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Сенатор Владимир Джабаров Фото: Совет ФедерацииСенатор Владимир Джабаров Фото: Совет Федерации
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Евросоюз намеренно вводит экономические санкции только против России, не затрагивая Украину. Такую позицию высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам сенатора, Евросоюз сегодня зашел в тупик в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

«Там прекрасно знают, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Там идет конфликт между Киевом и ДНР и ЛНР. Россия выступает лишь гарантом Минских соглашений, равно как и Франция, Германия», - подчеркнул политик.

Он указал, что президент Украины до сегодняшнего дня не сделал ничего в рамках соблюдения Минских договоренностей. Однако санкции Незалежной почему-то не коснулись.

«Здесь украинцы чистые, белые, пушистые, а, в общем, виноват в этом прежде всего Киев», - считает сенатор.

Он высказал мнение, что санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока на Украине у власти находится «бандеровский режим», который Европа поддерживала с самого начала.

«Собственно, Европа и привела его [Петра Порошенко] к власти, приняв этот государственный переворот, который был в феврале 14-го года», - сказал Владимир Джабаров.

Напомним, что 21 декабря Совет Европы официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года. Причиной стало отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений.

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