Захарова прокомментировала притеснения RT в Великобритании

СЕГОДНЯ 23:19 2018-12-21T23:19:45+03:00

По ее словам, Лондон активно применяет метод «контролируемых утечек» для создания «русофобской информационной среды»

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Британские власти активно пользуются методом «контролируемых утечек», чтобы создавать «русофобскую информационную среду», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Великобритания – это страна, которая, на мой взгляд, наверное, может и не изобрела, но активнейшим образом применяет такой метод информационного воздействия как контролируемые утечки», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24», комментируя ситуацию с телеканалом RT в Соединенном Королевстве.

Дипломат пояснила: «То, что не говорится официозом, пропихивается и сливается в СМИ под видом утечек». Одновременно и «вроде как бы неофициальная позиция», и «утечка от кого-то, кто точно обладает информацией».

«За счет этих контролируемых утечек формировалась опять же такая русофобская информационная среда, в которой главными врагами объявлялись российские журналисты, российские средства массовой информации», - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, британский регулятор Ofcom обвинил российский телеканал RT в нарушении правил вещания, в частности, принципа беспристрастности. Претензии возникли к семи программам – трем передачам Crosstalk и двум Sputnik, а также двум выпускам новостей.