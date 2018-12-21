Крушение Ан-26 в Конго: погибли трое россиян

СЕГОДНЯ 23:33 2018-12-21T23:40:18+03:00

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Жертвами крушения грузового самолета Ан-26 в Конго действительно стали три россиянина, эту информацию подтвердил посол России в Демократической Республике Конго Алексей Сентебов.

«К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг», - сказал он.

Российский дипломат уточнил, что имена погибших пилотов он пока назвать не может, они станут известны позже, «когда у нас уже будут официальные бумаги».

«Но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами», - сказал Алексей Сентебов.

Он добавил, что посольство России в ДРК решает вопрос о возвращении тел погибших на Родину.

Как писал сайт kp.ru, 20 декабря в Конго разбился самолет украинского производства Ан-26, принадлежавший местной компании. Он был зафрахтован избиркомом страны, доставлял бюллетени для голосования. Воздушное судно, на борту которого, по предварительным данным, находилось 23 человека, потерпело крушение близ города Киншасу. О том, что самолетом мог управлять российский экипаж, сообщили в пятницу, 21 декабря.