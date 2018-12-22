В Москве машина «Яндекс Такси» упала в реку Яузу

СЕГОДНЯ 02:49 2018-12-22T03:00:41+03:00

Спасатели передали чуть не утонувшего водителя в руки медиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Русаковской набережной в Москве водитель машины «Яндекс Такси» на большой скорости пробил ограждение и вылетел в реку Яуза. Мужчину спасли сотрудники МЧС.

Спасатели с помощью спецтехники извлекли таксиста из автомобиля, вытащили из воды и передали медикам для осмотра. По предварительным данным, водитель был нетрезв, превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге. В машине он был один.

За работой спасателей на месте ДТП наблюдали случайные прохожие. Очевидцы и рассказали «Комсомолке» о происшествии. Причины и обстоятельства случившегося выясняют инспекторы ГИБДД.

Стоит отметить, что это не первое подобное ДТП в Москве. Например, как писал сайт kp.ru, в феврале в Яузу свалился автомобиль KIA, в котором находились два человека. Тогда без жертв не обошлось.