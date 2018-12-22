2018-12-22T06:22:30+03:00
Происшествия

Британский спецназ освободил захваченное нелегалами судно

Четверо мигрантов быстро сдались, никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате инцидента никто не пострадалВ результате инцидента никто не пострадалФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский спецназ освободил итальянское грузовое судно Grande Tema, захваченное в устье Темзы четырьмя нелегалами, злоумышленники задержаны. В результате инцидента никто не пострадал, передает телеканал Sky News.

Отмечается, что мигранты быстро сдались высадившимся на борт с вертолетов бойцам спецназа из эскадрильи Sabre. Вся операция продолжалась 25 минут. Как выяснилось, «захватчики» были вооружены железными прутьями, трубами и ножами, этими «подручными средствами» они и угрожали экипажу корабля.

«Мы обеспечили безопасность судна, и теперь оно будет доставлено в док в порту Тилбери. Четыре человека были задержаны в соответствии с законом об иммиграции», - сообщила полиция графства Эссекс на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, четверо мужчин тайком пробрались на шедшее из Нигерии грузовое судно компании Grimaldi Group и спрятались в каюте. А когда корабль был уже в устье Темзы, выбрались из убежища и, угрожая экипажу тем, что подобрали на борту, потребовали приблизить судно к берегу и высадить их.

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