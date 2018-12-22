США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 07:24 2018-12-22T07:24:20+03:00

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США объявили о том, что выделят дополнительную помощь Украине в размере десяти миллионов долларов. Как утверждается в заявлении замруководителя пресс-службы госдепартамента Соединенных Штатов Роберта Палладино, Вашингтон принял такое решение в ответ на «опасную эскалацию со стороны России» и ее «необоснованные» действия в Керченском проливе.

«Госдепартамент с одобрения конгресса предоставит дополнительные 10 миллионов долларов военного финансирования для дальнейшего выстраивания военно-морского потенциала Украины», - говорится в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства, размещенном на сайте Госдепа.

При этом Вашингтон призвал Москву «немедленно вернуть Украине арестованные корабли и задержанных украинских моряков», а также сохранять Керченский пролив и Азовское море «открытыми для кораблей, которые следуют из украинских портов или в них».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате 26 ноября сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной, а также всех находившихся в тот момент на их борту моряков. А по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

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