Правительство США частично прекращает работу с 22 декабря

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-22T07:47:36+03:00

На этот раз из-за отсутствия соглашения между американским лидером Дональдом Трампом и конгрессом по вопросу строительства стены на границе с Мексикой

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В пятницу, 21 декабря, сенат США завершил заседание, так и не приняв решение по бюджету. Таким образом, с полуночи 22 декабря (08:00 мск) в Соединенных Штатах будет приостановлена работа 25% госучреждений. В частности, речь идет о госдепартаменте, Минюсте, а также министерствах внутренней безопасности (МВБ), сельского хозяйства и транспорта.

Кстати, стоит отметить, что это уже третье «закрытие» американского правительства в текущем году, на этот раз - из-за отсутствия соглашения между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом по вопросу строительства стены на границе с Мексикой.

Между тем сам хозяин Белого дома после завершения сессии сената опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором заявил о том, что Соединенным Штатам «нужна безопасность на границе». «Мы не хотим, чтобы сюда приезжали люди, которых мы не хотим здесь видеть», - сказал американский лидер.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что его администрация готова к приостановке работы правительства, которая, по его мнению, может затянуться надолго.