2018-12-22T08:12:53+03:00
Экономика

Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние 10 лет

Основные фондовые индексы США потеряли 7-8%
Дарья ИВАШКИНА
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Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние 10 летУходящая неделя стала худшей для американских бирж за последние 10 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зарубежные журналисты назвали уходящую неделю худшей для американских бирж за последние несколько лет. Так, все три индекса закрыли неделю снижением: Nasdaq опустился на 8,4%, S&P 500 - на 7,1%, а Dow Jones - на 6,9%.

Причем индексы Nasdaq и Dow Jones продемонстрировали максимальное недельное падение с 2008 года, а S&P 500 - с августа 2011 года.

Стоит отметить, что американские фондовые индексы снижались на фоне опасений инвесторов по поводу возможного «закрытия» правительства США, пишет газета The Wall Street Journal.

Кстати, эти опасения были ненапрасными. Дело в том, что в минувшую пятницу сенат Соединенных Штатов так и не утвердил бюджет на новый финансовый год. Поэтому, как сообщал сайт kp.ru, с полуночи 22 декабря (08:00 мск) в США приостановлена работа 25% госучреждений.

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