В сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter о 30-летнем юбилее «украинского гиганта» Ан-225, чем вызвал смех и возмущение в сети.
Так, некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что глава незалежной «присвоил» себе самолет, спроектированный и построенный во времена СССР, и обвинили его в краже советского достижения. «Аэробус Ан-225 "Мрия" - достижение всего советского авиастроения! Браво, СССР!» - написал @narvsky.
А другие юзеры предложили Порошенко «декоммунизировать» самолет в соответствии с новыми украинскими законами. «Построен в СССР. Декоммунизировать нужно», - заметил @DmitryBrenner.
Кстати, стоит отметить, что в сети уже не раз поднимали на смех украинского лидера. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе соцсети высмеяли полет Петра Порошенко на истребителе. При этом блогеры предположили, что скоро глава незалежной поедет на озеро ловить щуку.
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