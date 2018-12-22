2018-12-22T09:37:44+03:00
Политика

В сети высмеяли Порошенко за празднование юбилея «украинского» Ан-225

Интернет-пользователи напомнили президенту незалежной о том, что самолет является достижением советского авиастроения
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter о 30-летнем юбилее «украинского гиганта» Ан-225, чем вызвал смех и возмущение в сети.

Так, некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что глава незалежной «присвоил» себе самолет, спроектированный и построенный во времена СССР, и обвинили его в краже советского достижения. «Аэробус Ан-225 "Мрия" - достижение всего советского авиастроения! Браво, СССР!» - написал @narvsky.

А другие юзеры предложили Порошенко «декоммунизировать» самолет в соответствии с новыми украинскими законами. «Построен в СССР. Декоммунизировать нужно», - заметил @DmitryBrenner.

Кстати, стоит отметить, что в сети уже не раз поднимали на смех украинского лидера. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе соцсети высмеяли полет Петра Порошенко на истребителе. При этом блогеры предположили, что скоро глава незалежной поедет на озеро ловить щуку.

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