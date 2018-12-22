Глава «Нафтогаза» предупредил о проблемах с закупкой газа

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-22T10:23:16+03:00

При этом Андрей Коболев обвинил в финансовых проблемах своей компании украинское правительство

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В украинском «Нафтогазе» предупредили о возможных проблемах с закупкой газа этой зимой, то есть в пик отопительного сезона. Как отметил глава концерна Андрей Коболев, трудности могут возникнуть, так как его компания начнет новый год с минимальным остатком средств на своих счетах.

«Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», - написал Коболев на своей странице в Facebook. При этом предприниматель заметил, что такое положение дел может привести также к срыву проектов по добыче газа и модернизации газотранспортной системы (ГТС) незалежной.

Причем Коболев обвинил в финансовых проблемах «Нафтогаза» украинское правительство, которое не компенсирует потери компании от продажи топлива по льготным ценам, нарушая тем самым действующее в стране законодательство.

Кстати, стоит отметить, что «Нафтогаз» не теряет надежды получить деньги от «Газпрома». К примеру, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре концерн подал очередной иск к российской компании в американский суд.