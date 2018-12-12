"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" в американский суд

12 Дек. 10:12 2018-12-12T10:44:18+03:00

Украинская компания надеется получить от "дочки" российской корпорации аргументы для спора на 2,6 млрд долларов

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"Нафтогаз" обратился в суды Северного и Южного округов Техаса с требованием обязать Gazprom Marketing & Trading, входящую в группу "Газпром", предоставить доступ к документам по передаче акций зарегистрированного в Нидерландах оператора "Турецкий поток".

С помощью этих сведений украинская сторона рассчитывает начать новое разбирательство по данному делу и взыскать с российской компании 2,6 млрд долларов.

Между тем, как отмечает "Коммерсантъ", в поданном в американский суд ходатайстве значится также консалтинговая фирма DeGolyer & MacNaughton, которая является ведущим аудитором запасов нефти и газа.

Сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года голландские власти удовлетворили ходатайство "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома" и его дочерних предприятий в Нидерландах. Согласно решению инстанции, российских холдинг должен выплатить Киеву 2,56 млрд долларов.

Однако "Газпром" решил обжаловать такой вердикт и обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.