"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" в американский суд
"Нафтогаз" обратился в суды Северного и Южного округов Техаса с требованием обязать Gazprom Marketing & Trading, входящую в группу "Газпром", предоставить доступ к документам по передаче акций зарегистрированного в Нидерландах оператора "Турецкий поток".
С помощью этих сведений украинская сторона рассчитывает начать новое разбирательство по данному делу и взыскать с российской компании 2,6 млрд долларов.
Между тем, как отмечает "Коммерсантъ", в поданном в американский суд ходатайстве значится также консалтинговая фирма DeGolyer & MacNaughton, которая является ведущим аудитором запасов нефти и газа.
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