2018-12-12T10:12:18+03:00
Политика

"Нафтогаз" подал иск к "Газпрому" в американский суд

Украинская компания надеется получить от "дочки" российской корпорации аргументы для спора на 2,6 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

"Нафтогаз" обратился в суды Северного и Южного округов Техаса с требованием обязать Gazprom Marketing & Trading, входящую в группу "Газпром", предоставить доступ к документам по передаче акций зарегистрированного в Нидерландах оператора "Турецкий поток".

С помощью этих сведений украинская сторона рассчитывает начать новое разбирательство по данному делу и взыскать с российской компании 2,6 млрд долларов.

Между тем, как отмечает "Коммерсантъ", в поданном в американский суд ходатайстве значится также консалтинговая фирма DeGolyer & MacNaughton, которая является ведущим аудитором запасов нефти и газа.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФСБ задержала еще одного боевика из банды Басаева
Ростуризм предупредил россиян соблюдать безопасность в Страсбурге из-за стрельбы на ярмарке
Образцы обшивки корабля "Союз МС-09" будут переданы следствию
Символом 2018 года в Японии стал иероглиф "бедствие"
В московском ЗАГСе рассказали, сколько пар поженятся 31 декабря
Майкл Флинн попросил суд не сажать его в тюрьму
В Китае суд приговорил к казни мужчину, сбившего насмерть 15 человек
Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на выборы в Молдавии
42 процента россиян никогда не читали Конституцию
Экс-депутат Рады объяснил, почему украинцы уезжают на заработки в Россию
В Страсбурге после стрельбы объявили траур
Военных научат грамотно обращаться с личными финансами
Суд обязал экс-порноактрису выплатить Трампу $293 тысячи
Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов
Ритейлеры отказались поднимать цены в январе 2019 года